Президент Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений

Как две братские страны, Азербайджан и Пакистан будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

"Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся", - подчеркнул глава государства.