https://news.day.az/officialchronicle/1732638.html Президент Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений Как две братские страны, Азербайджан и Пакистан будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Президент Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений
Как две братские страны, Азербайджан и Пакистан будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
"Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся", - подчеркнул глава государства.
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