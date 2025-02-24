Азербайджан ожидает от Армении устранения главного препятствия в процессе нормализации

Азербайджан ожидает, что Армения, юридически отказавшись от территориальных претензий посредством поправок в конституцию, устранит основное препятствие в процессе нормализации.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, отвечая на претензии, выдвинутые министром иностранных дел Армении на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

"За прошедший год Азербайджан и Армения путем прямых двусторонних переговоров добились значительного прогресса в процессе нормализации, в частности в подготовке двустороннего мирного соглашения, включая направление делимитации и демаркации государственной границы. На данный момент мы ждем, что Армения, юридически отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану посредством поправок в конституцию, устранит основное препятствие в процессе нормализации", - отметил он.