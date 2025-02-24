Нападающий сборной Азербайджана в польском клубе

Игрок сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов определился с новым клубом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, 25-летний нападающий, расторгнувший контракт с турецким клубом "Анкарагюджю", продолжит карьеру в польском "Радомяк".

Ожидается, что о трансфере официально объявят в ближайшее время. При этом подчеркивается, что нападающий уже находится в Польше.

Отметим, что за "Радомяк" также выступает защитник сборной Азербайджана Рахиль Мамедов.