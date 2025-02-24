https://news.day.az/sport/1732418.html Нападающий сборной Азербайджана в польском клубе Игрок сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов определился с новым клубом. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, 25-летний нападающий, расторгнувший контракт с турецким клубом "Анкарагюджю", продолжит карьеру в польском "Радомяк". Ожидается, что о трансфере официально объявят в ближайшее время.
Нападающий сборной Азербайджана в польском клубе
Игрок сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов определился с новым клубом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, 25-летний нападающий, расторгнувший контракт с турецким клубом "Анкарагюджю", продолжит карьеру в польском "Радомяк".
Ожидается, что о трансфере официально объявят в ближайшее время. При этом подчеркивается, что нападающий уже находится в Польше.
Отметим, что за "Радомяк" также выступает защитник сборной Азербайджана Рахиль Мамедов.
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