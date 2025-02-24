https://news.day.az/politics/1732599.html Вице-президент Ирана об ускорении достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией Ускорение процесса достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в интересах всех стран региона. Как сообщает Day.Az, об этом заявил 24 февраля в Тегеране вице-президент Ирана Мохаммед Джавад Зариф на встрече с послом Армении в Иране Григором Хакупяном.
Вице-президент Ирана об ускорении достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Ускорение процесса достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в интересах всех стран региона.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил 24 февраля в Тегеране вице-президент Ирана Мохаммед Джавад Зариф на встрече с послом Армении в Иране Григором Хакупяном.
По его словам, для решения региональных вопросов может быть использован региональный потенциал.
Зариф отметил, что в центре внимания также могут быть развитие регионального сотрудничества и ввод в эксплуатацию коммуникационных линий в рамках законодательства и правил.
На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие интерес для сторон.
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