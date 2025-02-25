Банк ABB представил новый сервисный пакет "Çevik" для бизнеса. Этот пакет позволяет владельцам бизнеса самостоятельно выбирать необходимые операции и формировать свой собственный пакет услуг. Благодаря пакету"Çevik" клиенты могут более выгодно управлять своими ежедневными финансовыми операциями. В рамках установленного лимита пакета все местные и международные платежи, переводы заработной платы и операции с наличными осуществляются без комиссии.

С данным пакетом владельцы бизнеса могут бесплатно воспользоваться следующими услугами:

Открытие банковского счета;

Внутрибанковские переводы;

Внутренние переводы по стране;

Переводы за пределы республики;

Выдача наличных со счета (в AZN или иностранной валюте);

Пополнение счета через кассы Банка (в AZN или иностранной валюте);

Пополнение наличными счета клиента в другом филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте);

Перевод средств между счетами клиента в одном филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте);

Перевод средств на счет клиента в другом филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте);

Перечисление средств на зарплатные карты в рамках зарплатного проекта;

Конверсионные операции по курсу Банка (покупка/продажа валюты);

Предоставление выписок по счету;

Подключение к Интернет-банкингу;

Получение калькулятора паролей для Интернет-банкинга (если количество ключей один или два);

Оформление корпоративной или бизнес-карты.

Кроме того, клиенты, подключившиеся к сервисному пакету"Çevik" сейчас, смогут получить его со скидкой 60% до 1 июня 2025 года.

Оформить пакет можно по ссылке.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.