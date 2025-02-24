В Азербайджане убрали некоторые требования по НДС

В Азербайджане в электронных счетах-фактурах, представленных покупателю продавцом, предоставившим товар (работу, услугу), не будут указываться реквизиты депозитного счета НДС, предназначенного для перечисления суммы НДС.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменениях, внесенных Кабинетом министров Азербайджана в "Правила уплаты НДС при оплате стоимости товаров (работ и услуг), приобретенных по электронному счету-фактуре, выданному налогоплательщику, ведения учета НДС на депозитном счете, движения НДС, возмещения НДС с операций по данному счету и перечисления его в государственный бюджет".

Кроме того, в электронном счете-фактуре, договоре, квитанции или чеке, представленном покупателю лицом, занимающимся строительной деятельностью, не будут указываться реквизиты депозитного счета НДС, предназначенного для перечисления суммы НДС.

Также в квитанции, чеке и электронном счете-фактуре, представленном покупателю лицом, занимающимся розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории Азербайджана, не будут указаны реквизиты депозитного счета НДС для перечисления суммы НДС. Более того, устранено требование о перечислении покупателями этих товаров безналоговой стоимости сельскохозяйственной продукции, указанной в квитанции, чеке или электронном счете-фактуре, на банковский и иной платежный счет продавца, а сумму НДС, начисленную с торговой надбавки, - на депозитный счет НДС.