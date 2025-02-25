Дорожная полиция предупредила водителей в связи с "чёрным льдом"

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с возможным образованием на дорогах так называемого "чёрного льда" - незаметного слоя гололеда, который повышает риск аварийных ситуаций.

Как сообщили Day.Az в управлении, в обращении говорится, что морозная погода последних дней создает условия для появления такого льда, что может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают не игнорировать состояние дорожного покрытия, так как превышение скорости и несоблюдение дистанции значительно увеличивают риск аварий. На скользкой дороге тормозной путь становится длиннее, а резкие маневры могут привести к потере управления и серьезным последствиям.

Чтобы избежать опасных ситуаций, Главное управление ГДП настоятельно рекомендует водителям быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких движений на дороге.