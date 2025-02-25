МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности при разжигании традиционных костров в дни, предшествующие празднику Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление ведомства, нарушение пожарных норм при разведении костров может привести к серьезным последствиям.

"Костры необходимо разводить вдали от зданий, автомобилей, проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся объектов. Несовершеннолетние, собирающиеся у огня, должны быть под присмотром взрослых. Также важно следить, чтобы после праздника костер был полностью потушен", - говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, в ведомстве призвали не оставлять горящие свечи на праздничных столах без внимания.

Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси" (Вторник воды). В дни, предшествующие празднику, проходят также "Од чершенбеси", "Йел чершенбеси" и "Торпаг чершенбеси".