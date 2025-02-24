Трамп ликвидирует используемую для поставок оружия в Украину базу

Дональд Трамп ликвидирует базу в греческом городе Александруполисе, используемую для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает греческий портал NewsBreak, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Правительство США распорядилось провести срочную проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы в Александруполисе, которая была предоставлена ​​греческим правительством администрации [бывшего президента США Джо] Байдена в целях переброски сил и систем вооружения в Украину против России", - отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что поводом для этого стало начало переговоров России и США о нормализации отношений, что делает в глазах Вашингтона подобные объекты бесполезными.