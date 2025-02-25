https://news.day.az/society/1732717.html Сколько человек пострадали вчера из-за снежной погоды? С 24 февраля в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 90 человек. Об этом Day.Az сообщили в Минздраве. У пострадавших, в основном, наблюдались переломы, ушибы и вывихи. 15 человек были приняты в стационар для проведения операции.
Сколько человек пострадали вчера из-за снежной погоды?
С 24 февраля в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 90 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Минздраве.
У пострадавших, в основном, наблюдались переломы, ушибы и вывихи.
15 человек были приняты в стационар для проведения операции.
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