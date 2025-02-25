Сколько человек пострадали вчера из-за снежной погоды?

С 24 февраля в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 90 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Минздраве.

У пострадавших, в основном, наблюдались переломы, ушибы и вывихи.

15 человек были приняты в стационар для проведения операции.