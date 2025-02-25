https://news.day.az/officialchronicle/1732771.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по присоединению Азербайджана к "Схеме сертификации Кимберлийского процесса" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по присоединению Азербайджана к "Схеме сертификации Кимберлийского процесса". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по присоединению Азербайджана к "Схеме сертификации Кимберлийского процесса"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по присоединению Азербайджана к "Схеме сертификации Кимберлийского процесса".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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