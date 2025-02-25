https://news.day.az/economy/1732741.html Поддержка фермеров останется приоритетом аграрной политики Азербайджана в будущем Поддержка фермеров останется ключевым элементом аграрной политики Азербайджана в будущем. Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.
Поддержка фермеров останется приоритетом аграрной политики Азербайджана в будущем
Поддержка фермеров останется ключевым элементом аграрной политики Азербайджана в будущем.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.
Он отметил, что за последние пять лет в аграрной сфере была осуществлена успешная деятельность.
"Для этого также сформирована правовая база. Механизм аграрного страхования развивается за счет самосовершенствования.
На фоне изменений климата в последние годы объем страховых выплат позволяет фермерам продолжать свою деятельность", - сказал он.
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