Поддержка фермеров останется приоритетом аграрной политики Азербайджана в будущем

Поддержка фермеров останется ключевым элементом аграрной политики Азербайджана в будущем.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.

Он отметил, что за последние пять лет в аграрной сфере была осуществлена успешная деятельность.

"Для этого также сформирована правовая база. Механизм аграрного страхования развивается за счет самосовершенствования. На фоне изменений климата в последние годы объем страховых выплат позволяет фермерам продолжать свою деятельность", - сказал он.

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