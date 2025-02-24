Морозная погода стала причиной повреждения десятков бакинских автобусов

Вчера, в условиях сильного снегопада и мороза, более 40 автобусов, курсирующих по Баку и его окрестностям, были повреждены, в основном, в результате аварий с участием личного транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве отметили, что благодаря высокому мастерству водителей автобусов никто из пассажиров не пострадал в этих происшествиях.

В ведомстве призвали участников дорожного движения создавать все необходимые условия для свободного движения автобусов и обеспечения безопасных перевозок.

Несмотря на сложные погодные условия, водители автобусов продолжали свою работу, стараясь доставить граждан в нужные места.

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