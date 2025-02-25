https://news.day.az/sport/1732733.html Представитель АФФА на игре "Фенербахче" Эльчин Мамедов, директор Департамента лицензирования клубов АФФА, получил очередное назначение от УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что представитель организации назначен на встречу между "Фенербахче" (Турция) и "Рейнджерс" (Шотландия). Он будет директором матча (UEFA Venue Director).
Представитель АФФА на игре "Фенербахче"
Эльчин Мамедов, директор Департамента лицензирования клубов АФФА, получил очередное назначение от УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что представитель организации назначен на встречу между "Фенербахче" (Турция) и "Рейнджерс" (Шотландия). Он будет директором матча (UEFA Venue Director).
Отметим, что игра состоится шестого марта на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.
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