Неожиданный "инцидент" на концерте "Bu şəhərdə"

23 февраля в Дворце Гейдара Алиева состоялось концертное шоу команды "Bu şəhərdə" под названием "Plastik əməliyyat".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, перед началом концерта в зале произошёл неожиданный инцидент: одна из зрительниц заметила своего мужа в компании другой женщины и устроила скандал, который перерос в потасовку.

Однако, как выяснилось позже, это была лишь часть представления. Сцена с "дракой" оказалась сюрпризом от артистов "Bu şəhərdə", которые таким образом решили разогреть публику перед основным шоу.