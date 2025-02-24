https://news.day.az/society/1732398.html Неожиданный "инцидент" на концерте "Bu şəhərdə" - ВИДЕО 23 февраля в Дворце Гейдара Алиева состоялось концертное шоу команды "Bu şəhərdə" под названием "Plastik əməliyyat". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, перед началом концерта в зале произошёл неожиданный инцидент: одна из зрительниц заметила своего мужа в компании другой женщины и устроила скандал, который перерос в потасовку.
Неожиданный "инцидент" на концерте "Bu şəhərdə" - ВИДЕО
23 февраля в Дворце Гейдара Алиева состоялось концертное шоу команды "Bu şəhərdə" под названием "Plastik əməliyyat".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, перед началом концерта в зале произошёл неожиданный инцидент: одна из зрительниц заметила своего мужа в компании другой женщины и устроила скандал, который перерос в потасовку.
Однако, как выяснилось позже, это была лишь часть представления. Сцена с "дракой" оказалась сюрпризом от артистов "Bu şəhərdə", которые таким образом решили разогреть публику перед основным шоу.
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