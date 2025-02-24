Ренат Дадашов обратился к болельщикам "Радомяка"

Игрок сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов, подписавший контракт с польским клубом "Радомяк", прокомментировал свой трансфер.

Как сообщает İdman.biz, он заявил пресс-службе представителя Радома, что рад переходу.

25-летний нападающий также пригласил болельщиков на игру своей команды: "Увидимся в пятницу, да?"

Отметим, что Дадашов подписал контракт с поляками до 30 июня 2025 года. Он стал товарищем по команде другого игрока нашей сборной, Рахиля Мамедова.