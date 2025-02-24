Трамп не встретил Макрона, прибывшего в Белый дом

Президент США Дональд Трамп не встретил президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего в Белый дом для обсуждения поддержки Украины.

Как сообщает Day.Az, кадры, запечатлевшие этот момент, опубликованы в соцсетях.

На кадрах видно, как Эмманюэль Макрон, сойдя из служебного автомобиля, входит в Белый дом.

Ранее мы писали, что Макрона может ждать унижение в Вашингтоне.