https://news.day.az/world/1732603.html Трамп не встретил Макрона, прибывшего в Белый дом - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп не встретил президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего в Белый дом для обсуждения поддержки Украины. Как сообщает Day.Az, кадры, запечатлевшие этот момент, опубликованы в соцсетях. а кадрах видно, как Эмманюэль Макрон, сойдя из служебного автомобиля, входит в Белый дом.
Трамп не встретил Макрона, прибывшего в Белый дом - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп не встретил президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего в Белый дом для обсуждения поддержки Украины.
Как сообщает Day.Az, кадры, запечатлевшие этот момент, опубликованы в соцсетях.
На кадрах видно, как Эмманюэль Макрон, сойдя из служебного автомобиля, входит в Белый дом.
Ранее мы писали, что Макрона может ждать унижение в Вашингтоне.
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