Макрона в Вашингтоне может ждать унижение

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в США, запланированный на следующую неделю, может обернуться унижениями для него из-за расхождения позиций с Вашингтоном по поводу Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Выглядит так, будто его вызвали. Думаю, его ждет непростой разговор. Как правило, когда он встречается с Трампом, за этим всегда следует унижение Макрона", - сказал политик.

Он отметил, что сейчас во всем мире наблюдается атмосфера стремления к миру, тогда как Макрон ужесточает риторику и пытается настроить общественное мнение во Франции в пользу продолжения конфликта в Украине.

"Я думаю, что он получит удар от Трампа", - добавил Филиппо.