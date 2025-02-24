Пожарная служба о результатах работы за сутки

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112", соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 25 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 факту взрыва.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за прошедшие сутки силами МЧС было спасено 5 человек, включая одного малолетнего ребенка, 1 человек получил ранения, выявлен и передан соответствующим органам один труп.