https://news.day.az/society/1732415.html Пожарная служба о результатах работы за сутки На основании звонков, поступивших на горячую линию "112", соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 25 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 факту взрыва.
Пожарная служба о результатах работы за сутки
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112", соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 25 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 факту взрыва.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за прошедшие сутки силами МЧС было спасено 5 человек, включая одного малолетнего ребенка, 1 человек получил ранения, выявлен и передан соответствующим органам один труп.
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