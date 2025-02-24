Новое решение Кабмина относительно электроснабжения Нахчывана

Расширены направления деятельности Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Как сообщает Day.Az, это отражено в решении Кабинета министров "Об утверждении Устава и структуры открытого акционерного общества "Азеришыг".

Так, ОАО "Азеришыг", закупая электроэнергию, будет осуществлять надежное, безопасное и эффективное электроснабжение потребителей также в Нахчыванской Автономной Республике, внедряя новые технологии в этой области, модернизируя материально-техническую базу и обеспечивая ее эффективное использование, а также выполнять другие работы, связанные с развитием данной отрасли.