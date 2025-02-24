ЕБРР инвестирует в решение проблемы нехватки воды в Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активно занимается решением проблемы нехватки воды в Центральной Азии, инвестируя в устойчивую водную инфраструктуру и содействуя рациональному управлению водными ресурсами.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Хусейн Озхан.

"Нехватка воды остается одной из самых острых проблем в Центральной Азии - регионе, где проживает более 83 миллионов человек. Изменение климата и неэффективное использование водных ресурсов лишь усугубляют ситуацию. Основной источник пресной воды здесь - тающие ледники, на которые напрямую влияет глобальное потепление. Летом регион сталкивается с экстремальной жарой, делая воду особенно ценным ресурсом. Каждый четвертый житель не имеет регулярного доступа к питьевой воде", - отметил он.

Проблему нехватки воды усугубляют также неэффективные методы орошения и антропогенный фактор. "Особенно серьезный урон наносит расточительное использование воды в сельском хозяйстве. Это привело к одной из крупнейших экологических катастроф в мире - высыханию Аральского моря. Еще 30 лет назад там ежегодно добывали до 60 000 тонн рыбы, а сегодня море практически исчезло", - подчеркнул Озхан.

Одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР остается модернизация инфраструктуры для повышения устойчивости к изменению климата. "Мы помогаем странам Центральной Азии адаптироваться к новым климатическим условиям, а также сокращать потребление воды и энергии. Для этого банк финансирует восстановление водопроводных сетей, строительство насосных станций и резервуаров с чистой водой, а также водозаборных и очистных сооружений", - заявил Озхан.

В 2024 году ЕБРР утвердил Региональную программу комплексного управления водными ресурсами на сумму 100 миллионов евро для Кыргызстана и Таджикистана. Ожидается, что она сыграет ключевую роль в разработке и реализации новых водных проектов в регионе. "Мы рассматриваем подобные инициативы по всей Центральной Азии, поскольку потребность в модернизации существующей инфраструктуры и строительстве новых объектов водоснабжения и канализации остается очень высокой", - отметил Озхан.

Банк уже добился значительных результатов в этой сфере. В Таджикистане его инвестиции способствовали модернизации инфраструктуры: было заменено более 700 000 метров водопроводных труб, построено или реконструировано 44 водозабора, установлено 25 000 счетчиков воды, а также закуплено более 150 специализированных транспортных средств и другого оборудования. "Эти вложения существенно улучшили доступ к чистой воде и повысили устойчивость водоснабжения в стране", - подчеркнул управляющий директор.

Помимо крупных проектов, ЕБРР оказывает поддержку небольшим муниципалитетам, особенно в горных районах Тянь-Шаня и Ферганской долины в Кыргызстане. "Хотя размер этих субкредитов невелик, их значение трудно переоценить. Они помогают решить критические вопросы водоснабжения и канализации, минимизировать потери воды и способствуют ее бережному использованию", - пояснил он.

Банк также сосредоточен на модернизации ирригационных систем в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, где сельское хозяйство сильно зависит от орошения, а уровень осадков остается низким. "Замена устаревших насосов и труб на современное оборудование позволит эффективнее регулировать водные потоки и сократить потери", - отметил Озхан.

В Узбекистане ЕБРР финансирует инженерные работы в трех областях, сильно зависящих от пресной воды из Сырдарьи. Государственный кредит в размере почти 200 миллионов долларов позволит модернизировать 118 насосных станций советской постройки в узбекской части Ферганской долины. Проект включает установку энергоэффективных насосов и обновление сопутствующей инфраструктуры, что поможет значительно сократить потери воды.

Модернизация окажет ощутимое положительное влияние на окружающую среду. Ожидается, что благодаря новым насосам энергопотребление снизится на 277 000 МВт/ч в год, а выбросы CO2 сократятся на 129 000 тонн.

"В Казахстане наша успешная работа с оператором "Водные ресурсы - Маркетинг" (ВРМ) наглядно демонстрирует, почему ЕБРР активно поддерживает участие частного сектора в предоставлении муниципальных услуг", - отметил управляющий директор.

По его словам, Шымкент стал примером для региона благодаря эффективному управлению водными ресурсами. "Благодаря усилиям ВРМ, Шымкент с населением 1,2 миллиона человек, стал первым городом в Казахстане, где установлены водяные счетчики для всех потребителей. В результате изменились потребительские привычки: личное ежедневное потребление воды снизилось с 456 литров 27 лет назад до 150 литров сейчас. Эти достижения позволят Шымкенту удовлетворять потребности населения еще 20 лет", - добавил он.

ЕБРР оказывает поддержку ВРМ с 2009 года, профинансировав пять проектов на общую сумму 60 миллионов евро. "При поддержке банка ВРМ внедрила автоматизированную систему мониторинга сети, улучшила электроснабжение на 12 насосных станциях, построила 11 электрических подстанций и биогазовую установку, соответствующую стандартам ЕС - единственную в Центральной Азии. Это помогает оператору полностью удовлетворять потребности в тепловой энергии. Потери воды в системе снизились с 42% до 17%", - подчеркнул Озхан.

Кроме Казахстана, ЕБРР также активно инвестирует в водную инфраструктуру в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. "В двух крупнейших экономиках региона, Казахстане и Узбекистане, ЕБРР профинансировал проекты водоснабжения и водоотведения на сумму 255,8 миллиона евро и 407 миллионов евро соответственно. В их числе - суверенный кредит на 96,4 миллиона евро на строительство новой станции очистки сточных вод в Актобе, крупнейший муниципальный проект ЕБРР в Центральной Азии", - сообщил управляющий директор.

Таджикистан также является важным объектом для банка. "За последние 18 лет ЕБРР мобилизовал 102 миллиона долларов (99 миллионов евро) через займы, донорские гранты и средства технического сотрудничества для восьми проектов по восстановлению водной инфраструктуры по всей стране. В результате более 1,7 миллиона человек в 21 муниципалитете теперь имеют доступ к чистой и безопасной питьевой воде", - отметил он.

В Кыргызстане ЕБРР также инвестировал более 196 миллионов долларов (190 миллионов евро) в 31 проект водоснабжения в 26 городах. "Многие из этих проектов реализуются в рамках Программы повышения устойчивости водного сектора Кыргызстана", - добавил Хусейн Озхан.

ЕБРР стремится обеспечить водную безопасность через инвестиции в устойчивую инфраструктуру водоснабжения и водоотведения. "Если взглянуть на наши стратегические планы по каждой стране Центральной Азии, можно увидеть, что развитие современной водной инфраструктуры и расширение доступа к воде - в числе наших главных приоритетов", - подчеркнул управляющий директор.

Однако реализация таких проектов сопряжена с серьезными вызовами. "Создание устойчивой инфраструктуры, способной обеспечивать предприятия и домохозяйства Центральной Азии качественными услугами водоснабжения и водоотведения, - сложная задача. В ряде стран, таких как Кыргызстан и Таджикистан, государственные коммунальные предприятия испытывают нехватку институционального потенциала. Это затрудняет реализацию проектов и увеличивает их стоимость", - пояснил он.

Чтобы преодолеть эти трудности, банк активно сотрудничает с международными партнерами. "Благодаря поддержке доноров - ЕС, Швейцарии, Японии, Глобального экологического фонда и ряда других - ЕБРР может предлагать более длительные сроки погашения кредитов, привлекать грантовое финансирование для покрытия части расходов и уделять внимание диалогу с профильными министерствами, государственными агентствами и компаниями", - сказал в заключение Хусейн Озхан.