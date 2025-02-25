Три азербайджанских боксера начали международный турнир с победы

В столице Болгарии Софии стартовал международный турнир по боксу "Strandja".

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований победу одержали три спортсмена из сборной Азербайджана.

Зелимхан Сулейманов, выступавший в категории 57 кг, встретился с Давлетом Молдашевым (Казахстан). Поединок завершился победой нашего боксера со счетом 3:2 (29:28, 30:27, 28:29, 28:29, 29:28). В четвертьфинале он встретится с Микеле Бальдасси (Италия), который был освобожден от первого раунда.

Наби Искендеров (67 кг) вышел в четвертьфинал без борьбы. Это произошло из-за того, что его соперник Шпетим Байоку (Косово) не вышел на бой. На пути к полуфиналу Искендеров встретится с Руменом Руменовым (Болгария).

Заур Гахраманов (67 кг) оказался сильнее О'Коннора Даррена (Ирландия) в 1/8 финала. Наш боксер одержал победу со счетом 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 28:29). Вторую встречу он проведет с Джанлуиджи Малангой (Италия).

Отметим, что турнир завершится второго марта.