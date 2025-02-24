Взрыв в бакинской квартире

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома на улице Захида Халилова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативных условий на месте происшествия было установлено, что на десятом этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

От взрывной волны нанесен ущерб дому, один человек получил ранения. Силы МЧС приняли соответствующие меры безопасности.

По факту соответствующие органы проводят расследование.