https://news.day.az/society/1732407.html Взрыв в бакинской квартире - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома на улице Захида Халилова в Ясамальском районе Баку. Как сообщили Day.Az в министерстве, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
Взрыв в бакинской квартире - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома на улице Захида Халилова в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
В ходе оценки оперативных условий на месте происшествия было установлено, что на десятом этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.
От взрывной волны нанесен ущерб дому, один человек получил ранения. Силы МЧС приняли соответствующие меры безопасности.
По факту соответствующие органы проводят расследование.
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