В Баку отложены автобусные рейсы по четырем междугородним маршрутам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), движение автобусов контролируется через мониторинговый центр, и перевозки продолжаются по установленному расписанию. Однако на некоторых маршрутах могут быть задержки из-за гололеда, особенно на поселковых дорогах в Баку.

В регионах транспорт работает в обычном порядке, но из-за плохой погоды отменены рейсы с Бакинского международного автовокзала в Нахчыван, Лачын, Исмайыллы и Габалу. Автобусы в Гусар следуют только до Губы.

"О возобновлении рейсов по этим направлениям будет сообщено дополнительно", - добавили в агентстве.

Ранее мы сообщали, что автобусы и автовокзалы Азербайджана работают в усиленном режиме.