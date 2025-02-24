Автобусы и автовокзалы Азербайджана работают в усиленном режиме

В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, все перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки, а также автовокзалы и автостанции работают в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что Мониторинговый центр AYNA контролирует движение автобусов на дорогах. Автобусы продолжают курсировать в обычномрежиме и по установленным маршрутам. В настоящее время перевозки осуществляются в соответствии с пассажирским спросом, на маршруты выпущено необходимое количество автобусов.

"В некоторых направлениях, особенно на заснеженных и обледенелых дорогах между поселками столицы, наблюдаются затруднения в движении автобусов. В связи с регулировкой скоростного режима в соответствии с погодными условиями возможны увеличенные интервалы между рейсами. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным сложностям и соблюдать правила безопасности".

В регионах пассажирские перевозки продолжаются в обычном режиме. По соображениям безопасности отменены рейсы из Бакинского международного автовокзального комплекса в Нахчыван, Лачин, Исмаиллы и Габалу. Рейсы в направлении Гусара временно осуществляются только до Губы.

О возобновлении рейсов по этим маршрутам общественность будет проинформирована дополнительно.

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