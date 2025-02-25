Азербайджан и Пакистан поднимают планку отношений на новый уровень

Автор: Лейла Таривердиева

Умение строить взаимовыгодные и искренние отношения на мировой арене это одна из незаменимых черт внешней политики, проводимой Азербайджаном. Внешнеполитическая концепция, осуществляемая Президентом Ильхамом Алиевым, способствует формированию вокруг нашей страны круга друзей, союзников и партнеров, к каждому из которых находится свой подход, основанный на взаимном уважении, равноправии и общих интересах. Одной из таких стран, которые всегда находятся рядом с Азербайджаном, является Пакистан.

Отношения Азербайджана и Пакистана очень важны не только для наших народов, но и для регионов, которые мы представляем.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом 24 февраля в Баку.

Действительно, два наших государства играют чрезвычайную роль в своих регионах, и их партнерство расширяет границы этого сотрудничества и на соседние страны, создавая благоприятную атмосферу для взаимодействия. Обычно экономика формирует политику, но в случае Азербайджана и Пакистана политические связи очень высоки, и экономическому партнерству теперь нужно подтягиваться до их уровня. Этой цели служил нынешний визит премьера Пакистана в Баку.

"Уверен, что этот визит укрепит братские связи между нашими странами. Мы будем продолжать поддерживать друг друга во всех международных институтах. Мы договорились о нашей очень амбициозной экономической программе действий и сегодня обсудили практические проекты нашего экономического сотрудничества, включая инвестиционные возможности. Мы уже дали поручение нашим командам в течение месяца активно работать над подготовкой документов для подписания в отношении азербайджанских инвестиций в Пакистан", - сказал на встрече в верхах Президент Азербайджана.

Азербайджан планирует инвестировать в различные проекты в Пакистане не менее 2 миллиардов долларов. Эту цифру озвучил в ходе государственного визита в Пакистан в июле прошлого года Президент Ильхам Алиев. Уже рассмотрен ряд проектов в сферах развития инфраструктуры, энергетики, добычи полезных ископаемых и ряде других. На встрече в Баку была достигнута договоренность до апреля представить инвестиционные документы к подписанию.

В ходе прошлогоднего визита Президента Ильхама Алиева в Исламабад были подписаны 15 двусторонних документов. 24 февраля 2025 года в присутствии двух лидеров было продолжено формирование договорной базы азербайджано-пакистанского сотрудничества в различных областях. Ряд из более чем десяти подписанных документов касается взаимодействия государственных нефтекомпаний, купли-продажи сжиженного природного газа и нефтепродуктов. Подписан Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между городами Нахчыван и Лахор, документы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, таможни, экологии и др.

Как отметил на встрече в Баку Мухаммад Шахбаз Шариф, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан значительно укрепил двусторонние отношения. Помимо всего прочего, команда садоводов из Азербайджана в настоящее время продолжает работу по озеленению Исламабада, что страны, расположенной в таких широтах, очень важно. Премьер-министр отметил, что все политические партии Пакистана и все прежние и нынешнее правительства имеют одну общую черту - все они выступают за дружбу и братство с Азербайджаном.

"Считаю, что сердца народов Азербайджана и Пакистана бьются в унисон. И я говорю это с полной искренностью от моего имени", - сказал Мухаммад Шахбаз Шариф.

Отметим, что столь теплые отношения Азербайджана и Пакистана имеют свою историю. В начале ХХ века в Пакистане (на то время Британская Индия) зверствовала чума, унесшая жизни более 100 тысяч человек. В победе над эпидемией сыграл роль азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, который приобрел и отправил за свой более 300 тысяч ампул прививки от чумы. В последствие этот факт был включен в учебники в Пакистане. На самом деле это очень интересный факт, который во многом объясняет такую прочность отношений двух стран. Все мы помним флаги Пакистана на улицах Баку во время 44-дневной войны, все мы знаем о той поддержке, которую оказали Исламабад и пакистанский народ.

Как две братские страны, Азербайджан и Пакистан будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений, сказал в заявлении для прессы после встречи Президент Ильхам Алиев.

"Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся", - подчеркнул глава государства.

Важной частью обсуждавшихся в Баку вопросов было сотрудничество в оборонной сфере, включая оборонную промышленность. Азербайджан уже закупает оборудование оборонной промышленности у Пакистана, и, как сказал Президент, мы очень довольны его качеством. В планах также совместное производство.

Не менее важной сферой сотрудничества двух стран является транспорт и логистика.

В декабре 2024 года Азербайджан и Пакистан договорились создать новый транспортный маршрут. Согласно решению Федеральной налоговой службы Исламской Республики Пакистан, отныне зарегистрированные в Азербайджане транспортные средства смогут перевозить в эту страну транзитные и двусторонние торговые грузы без прохождения таможенных проверок, выплаты пошлин и налогов. Это стало возможно благодаря Соглашению о транзитной и преференциальной торговле, подписанному в ходе визита Президента Азербайджана в Пакистан. Данное нововведение распространяется на грузы, импортируемые Азербайджаном через пакистанские порты Карачи, Мохаммад Бин-Касим и Гвадар, а также на транзитные товары, следующие из нашего государства через порты Пакистана в третьи страны.

Само собой, упрощенный режим будет работать в обе стороны.

По мнению пакистанских экспертов, экономика Азербайджана сможет найти более диверсифицированные маршруты через порт Гвадар для участия в торгово-экономических коридорах с различными государствами и региональными блоками, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Персидский залив и Африканский союз, это также открывает доступ в Китай по различным маршрутам. Не менее выгодные возможности предоставляет порт Бин-Касим возле Карачи. Из других преимуществ, которые Пакистан готов предоставить Азербайджану, - подключение в перспективе Китайско-Пакистанскому экономическому коридору, а также заключение отдельного торгового соглашения с Китаем об экономических инвестициях и торговом транзитном маршруте.

Как ранее отмечал Ильхам Алиев, у нас прекрасные отношения с Пакистаном.

"Я знаю, что пакистанский порт Гвадар становится крупным международным узлом. Соединить порт Гвадар с нашей инфраструктурой несложно. Нам просто нужно надлежащим образом решить тарифный вопрос, правовые рамки, для регулирования мы нуждаемся в координации и командной работе", - подчеркнул глава государства.

В настоящее время уровень экономического сотрудничества двух стран действительно значительно отстает от политических взаимоотношений. По итогам прошлого года товарооборот составил всего 22 миллиона долларов, хотя потенциал огромен. Причина может быть в том, что стороны просто недостаточно осведомлены о рынках и возможностях друг друга.

Визит Президента Азербайджана в Пакистан в июле 2024 года и нынешний визит в Баку премьер-министра Пакистана открывают новую страницу во взаимоотношениях двух стран. На новом этапе дружба и взаимная симпатия между странами перейдут на качественно более высокий уровень и будут подкреплены прочной экономической основой, которая сулит немалые преференции и Азербайджану, и Пакистану. Как говорится, дружбе наших стран пора перерасти в нечто большее.