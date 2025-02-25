Европейские туристы стали чаще посещать Азербайджан

В январе 2025 года Азербайджан посетили 172,6 тыс иностранцев и лиц без гражданства из 152 стран мира, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Больше всего туристов приехало из России - 24%.

В сравнении с январем 2024 года число туристов, приехавших из стран-членов ЕС, увеличилось на 7,3%, достигнув 5,1 тыс человек.

Число прибывших из стран Персидского залива сократилось на 5,4% - до 33,2 тыс человек, из стран СНГ - на 4,8% - до 58,4 тыс человек, из других стран увеличилось на 17,3% - до 75,9 тыс человек.

71,5% прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным транспортом, 26,4%- железнодорожным и автомобильным транспортом, 2,1%- морским транспортом.