https://news.day.az/society/1732520.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии Скончался военнослужащий азербайджанской армии Меджидов Магбет Хатаи оглу. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend. "Подтверждаем факт смерти военнослужащего азербайджанской армии Меджидова Магбета Хатаи оглу с предварительным диагнозом "геморрагический васкулит".
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии Меджидов Магбет Хатаи оглу.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend.
"Подтверждаем факт смерти военнослужащего азербайджанской армии Меджидова Магбета Хатаи оглу с предварительным диагнозом "геморрагический васкулит". По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении министерства.
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