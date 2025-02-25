Бьорн Кейперс проведет семинар в Баку

Член Комитета судей УЕФА Бьорн Кейперс посетит Баку по приглашению АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Нидерландский специалист, который также является руководителем Программы талантов и наставников УЕФА и инспектором судей, проведет семинар для судей 27 февраля в отеле "Baku Marriott Boulevard". На семинаре, который начнется в 11:00, Кейперс поделится своим опытом в области лидерства и управления игрой, а также коммуникации. Также состоится вручение значков судьям уровня ФИФА. Церемония закрытия мероприятия пройдет в 16:30.

После семинара в 17:00 состоится брифинг с Кейперсом. Представители СМИ смогут присутствовать на церемонии закрытия и брифинге.

Кейперс, начавший судить в 2002 году, получил категорию ФИФА в 2006. Кейперс, имевший элитную категорию с 2009 года до своего выхода на пенсию в 2021 году, дважды выбирался для участия в финальных матчах чемпионата мира (2014, 2018) и трижды - чемпионата Европы (2012, 2016, 2020). Он также неоднократно судил игры в таких престижных соревнованиях, как Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы, Клубный чемпионат мира ФИФА и Кубок конфедераций ФИФА.

Отметим, что нидерландец судил финал чемпионата Европы среди юношей до 21 года в 2009 году, Суперкубок УЕФА в 2011, финалы Лиги Европы УЕФА в 2013 и 2018, финал Кубка конфедераций ФИФА в 2013, финал Лиги чемпионов УЕФА в 2014, финал ЕВРО-2020, а также был четвертым арбитром на чемпионате мира в 2018.

Бьорн Кейперс завершил карьеру после судейства матча за Суперкубок Нидерландов между "Аяксом" и ПСВ 29 июля 2021 года.