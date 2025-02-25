Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана - ФОТО
21 февраля состоялось общее собрание Ассоциации банков Азербайджана (АБА).
Об этом Day.Az сообщили в AБA.
Открывая заседание вступительным словом, Президент АБА Закир Нуриев проинформировал о вопросах повестки дня заседания.
Согласно информации, в повестку дня вошли: общий и финансовый отчет о деятельности АБА и его дочерних структур за 2024 год, план работы на 2025 год, мероприятия, приуроченные к 35-летию основания АБА и 25-летию Азербайджанского банковского учебного центра, а также утверждение состава президиума и Аудиторского комитета АБА.
На заседании были проведены обсуждения по вышеуказанным вопросам, по результатам которых приняты соответствующие решения.
Президиум АБА утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета ОАО Rabitəbank Закир Нуриев - президент АБА;
Председатель правления ОАО ABB Аббас Ибрагимов - вице-президент АБА;
Председатель правления ОАО PASHA Bank Джавид Гулиев;
Председатель правления ОАО Kapital Bank Фарид Гусейнов;
Председатель Наблюдательного совета ОАО XalqBank Асим Маммадли;
Председатель Наблюдательного совета ОАО Bank Respublika Шакир Рагимов;
Председатель Наблюдательного совета ОАО Bank of Baku Эльчин Исаев;
Председатель Наблюдательного совета ОАО UniBank Эльдар Гарибов;
Председатель правления ОАО YapıKrediBank Azerbaycan Дженк Юксель;
Председатель правления ОАО Ziraatbank Сельджук Демир;
Председатель правления НКО AqrarKredit Мамед Мусаев;
Отметим, что AБA была основана в 1990 году. Основная цель ассоциации - защита интересов членов, оказание бизнес-услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 28 организаций, включая 22 банковских и 2 небанковских кредитных учреждения, а также 4 другие организации.
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