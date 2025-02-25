Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана

21 февраля состоялось общее собрание Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Об этом Day.Az сообщили в AБA.

Открывая заседание вступительным словом, Президент АБА Закир Нуриев проинформировал о вопросах повестки дня заседания.

Согласно информации, в повестку дня вошли: общий и финансовый отчет о деятельности АБА и его дочерних структур за 2024 год, план работы на 2025 год, мероприятия, приуроченные к 35-летию основания АБА и 25-летию Азербайджанского банковского учебного центра, а также утверждение состава президиума и Аудиторского комитета АБА.

На заседании были проведены обсуждения по вышеуказанным вопросам, по результатам которых приняты соответствующие решения.

Президиум АБА утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета ОАО Rabitəbank Закир Нуриев - президент АБА;

Председатель правления ОАО ABB Аббас Ибрагимов - вице-президент АБА;

Председатель правления ОАО PASHA Bank Джавид Гулиев;

Председатель правления ОАО Kapital Bank Фарид Гусейнов;

Председатель Наблюдательного совета ОАО XalqBank Асим Маммадли;

Председатель Наблюдательного совета ОАО Bank Respublika Шакир Рагимов;

Председатель Наблюдательного совета ОАО Bank of Baku Эльчин Исаев;

Председатель Наблюдательного совета ОАО UniBank Эльдар Гарибов;

Председатель правления ОАО YapıKrediBank Azerbaycan Дженк Юксель;

Председатель правления ОАО Ziraatbank Сельджук Демир;

Председатель правления НКО AqrarKredit Мамед Мусаев;

Отметим, что AБA была основана в 1990 году. Основная цель ассоциации - защита интересов членов, оказание бизнес-услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 28 организаций, включая 22 банковских и 2 небанковских кредитных учреждения, а также 4 другие организации.