При поддержке PASHA Holding пройдет фестиваль «Woman Bazaar – Программа устойчивого развития 4»

В рамках проекта Woman Bazaar по устойчивому развитию, фестиваль, посвящённый Международному женскому дню, направлен на поддержку устойчивой предпринимательской деятельности женщин и подчеркивание их роли в борьбе с изменением климата. В этом году программа окажет поддержку 60 женщинам-предпринимателям в возрасте до 50 лет из уязвимых групп, включая 15 участниц из регионов.

Перед фестивалем для женщин-предпринимателей из уязвимых групп были организованы тренинги по брендингу, стратегиям в социальных сетях, цифровому маркетингу, техникам продаж и другим бизнес-направлениям. Кроме того, они получили онлайн-наставническую поддержку для развития бизнеса и совершенствования своих стратегий продаж.

Фестиваль, который проводится в четвёртый раз при поддержке PASHA Holding, направлен на поддержку женщин-предпринимателей из уязвимых групп, содействие развитию устойчивых бизнес-моделей и продвижение экологически ответственной продукции.

Дата и место проведения фестиваля:

1 марта - 14:00 - 19:00

2 марта - 12:00 - 19:00

Passage 1901 (ул. Нигяр Рафибейли 12/14, Баку, Азербайджан).

Данный фестиваль - не просто ярмарка, а уникальная возможность для женщин-предпринимателей получить поддержку и новые перспективы для развития.

Развитие женского предпринимательства занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. В этом направлении PASHA Holding и его дочерние компании реализуют различные проекты, включая "AFAQ", "Ana Sahibkar" и "Woman Bazaar". Кроме того, в прошлом году PASHA Holding поддержал национальную сборную Азербайджана по волейболу.