Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что, оказывается, "международное гуманитарное право проиграло в Нагорном Карабахе".

"Реакции международных структур оказалось недостаточно для предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе в результате азербайджанской агрессии, оккупации Азербайджаном территорий Армении и актов вандализма против армянских памятников, решения вопроса армянских пленных в Баку", - сказал он на встрече с европейскими парламентариями в Ереване.

Для начала отметим, что нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Во-вторых, не было никаких "агрессий", "вандализмов", и "этнических чисток" - армяне ушли добровольно, несмотря на предложения Баку остаться. В-третьих, оккупацию в течение почти 30 лет проводила Армения.

Ален Симонян снова несёт ересь, и это уже не удивляет. Очередная истерика спикера армянского парламента - это жалкая попытка выдать собственные преступления за "несправедливость", а позорный проигрыш - за "нарушение международного права". Вся риторика Симоняна - это дешёвый спектакль для наивных западных политиков, которым снова пытаются продать сказку о "страдающей Армении". Но факты - вещь упрямая.

Что на самом деле случилось в Карабахе? Международное право восторжествовало.

Именно, что так.

Азербайджан вернул своё, освободил свои земли от 30-летней армянской оккупации. И не просто вернул, а сделал это в строгом соответствии с четырьмя резолюциями Совбеза ООН (822, 853, 874, 884), которые Армения нагло игнорировала десятилетиями.

Где было это ваше "международное право", когда Армения стирала с лица земли азербайджанские города и сёла, превращала их в руины, вырезала мирное население и строила свои нелегальные поселения?

Где был Симонян, когда армяне превращали мечети в свинарники? А теперь этот господин с пафосом рассказывает про "поражение гуманитарного права".

Истина проста: Карабах - это Азербайджан! Хотели вы, армяне, этого или нет, но международное сообщество никогда не признавало сепаратистский режим. Даже те же США и Евросоюз официально считали Карабах частью Азербайджана. Так что жалкие попытки Симоняна обвинять "недостаточную реакцию международных структур" - это не что иное, как нытьё проигравшего.

Ален Симонян заявляет, что в Карабахе якобы были "этнические чистки". Но где хоть одно доказательство? Где фотографии, где кадры массовых убийств, которые были бы подхвачены западными СМИ? Их нет, и не может быть в помине, потому что ничего подобного не происходило.

Что говорят реальные факты. ООН направила миссию в Карабах после событий 2023 года. Итог? Никаких признаков насильственного переселения не обнаружено. Азербайджан предложил армянам остаться, получить гражданство, гарантировал безопасность. Массовый исход армян организовало само руководство сепаратистов. Это был спектакль, разыгранный в последний момент, чтобы выставить Баку в роли "агрессора". Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян официально заявил, что армяне уехали "из страха", а не потому, что их кто-то насильно выгонял. А, собственно, кто этот страх создавал? Армянская пропаганда, которая десятилетиями внушала народу, что "азербайджанцы придут и вырежут всех".

Если бы в Карабахе действительно были этнические чистки, то Азербайджан не предоставлял бы гуманитарный коридор для выхода армянского населения, международные организации не подтверждали бы отсутствие насилия, в Азербайджане не проживало бы более 30 тысяч армян, включая тех, кто живёт в Баку без малейшей дискриминации.

Армянская элита просто использовала народ Карабаха как разменную монету. И когда настал момент, они бросили их, прикрывшись очередной ложью об "исчезновении армян из Карабаха".

Когда Симонян говорит про "оккупацию территорий Армении", хочется спросить: он в своём уме? Или память у него совсем короткая?

С 1992 по 2020 год именно Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, включая 7 районов, не входивших в состав Карабаха. Именно армяне сносили азербайджанские города до основания, сравнивали их с землёй, чтобы там никогда больше не жили азербайджанцы. Именно Армения отказалась выполнять резолюции ООН, отказалась от переговоров и более 30 лет тянула с урегулированием конфликта.

После освобождения Карабаха Азербайджан не оккупировал ни одного квадратного метра армянской территории. Более того, сам Ереван до сих пор отказывается официально признавать международно признанные границы, чтобы иметь повод для дальнейших провокаций.

Армения на протяжении 2021-2023 годов регулярно нападала на азербайджанские позиции, устраивала диверсии и провоцировала эскалацию.

Так кто здесь оккупант? Кто на самом деле всё это время пытался держаться за чужие земли?

Очередная ложь Симоняна - "вандализм против армянских памятников". Этот бред рассчитан на тех, кто не знает, что на самом деле творили армянские оккупанты.

Где армянские памятники, которые якобы "разрушает Азербайджан"?

Азербайджан, освободив свои территории, обнаружил более 60 уничтоженных и осквернённых мечетей. Некоторые из них армянские военные использовали как свинарники. Это не фантазии, а задокументированные факты, зафиксированные на фото и видео.

Армянские храмы в Карабахе находятся под охраной государства. Азербайджан официально заявил, что культурное наследие всех народов будет защищено, в отличие от того, что творили армяне.

Азербайджан не разрушал армянские церкви. Но где были армянские защитники "культурного наследия", когда в Ереване в 1990-х годах уничтожили древнюю бакинскую мечеть? Или когда в Гюмри снесли последнюю азербайджанскую мечеть? Осквернение и разрушение азербайджанских памятников было официальной государственной политикой Армении, но теперь Симонян пытается перевернуть реальность с ног на голову.

Ален Симонян также пытается спекулировать на теме армянских пленных, но кого он имеет в виду?

Речь идёт о диверсантах, задержанных уже после окончания войны. Эти люди тайно проникали на территорию Азербайджана с оружием, минировали дороги, убивали мирных жителей и военных.

Это военные преступники, участвовавшие в пытках и казнях азербайджанцев. Многие из них зафиксированы на видеозаписях, где они сами хвастаются своими преступлениями.

Бакинский суд действует строго в рамках международного права. Каждый случай рассматривается отдельно, и только доказанные преступления приводят к наказанию. В отличие от Армении, которая десятилетиями держала азербайджанских пленных без суда и следствия, подвергала их пыткам и жестоким издевательствам.

Армянская дипломатия снова и снова оправдывает свою политику лжи и манипуляций, надеясь, что кто-то на Западе снова клюнет на старую песню про "страдающую Армению". Но этот цирк больше не работает.

Факты говорят сами за себя. Азербайджан восстановил справедливость и международное право. Никаких этнических чисток не было, и не могло быть - был сознательный уход армянского населения, организованный их же руководством. Азербайджан не оккупировал чужие земли - он вернул своё. Армянские памятники защищены, а вот азербайджанские были уничтожены армянскими оккупантами. Армянские "пленные" - это террористы и военные преступники, а не жертвы репрессий.

Хватит передёргивать факты. История пишется не в стенах армянского парламента, а на реальных событиях. И реальность такова: Карабах - это Азербайджан. Хотите вы этого или нет.

Ален Симонян лжёт, изворачивает факты и играет на чувствах западных политиков, чтобы получить хоть какие-то дивиденды для своей политической карьеры. Его слова - это не правда, а жалкий, истеричный бред проигравшего. Армянская элита снова и снова пытается выдать себя за жертву, но мир уже устал от этих фальшивых слёз.

Пора признать реальность: Армения проиграла, потому что занималась оккупацией, а не строительством мира. И теперь единственный выход для неё - смириться и начать выстраивать нормальные отношения с соседями, а не продолжать старую, насквозь прогнившую политику лжи и истерик.