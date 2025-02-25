https://news.day.az/society/1732841.html Цепная авария с участием дорогих машин на Абшероне - ВИДЕО В поселке Сарай Абшеронского района произошла цепная авария. Как сообщает Day.Az, причиной ДТП стало нарушение правил маневрирования водителем автомобиля Chevrolet Camaro.
Цепная авария с участием дорогих машин на Абшероне - ВИДЕО
В поселке Сарай Абшеронского района произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az, причиной ДТП стало нарушение правил маневрирования водителем автомобиля Chevrolet Camaro.
Во время обгона водитель неправильно выбрал дистанцию и скорость, из-за чего врезался в Range Rover, который, в свою очередь, столкнулся с двигавшимся впереди Mitsubishi L200.
В результате аварии транспортные средства получили значительные повреждения.
Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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