Цепная авария с участием дорогих машин на Абшероне

В поселке Сарай Абшеронского района произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az, причиной ДТП стало нарушение правил маневрирования водителем автомобиля Chevrolet Camaro.

Во время обгона водитель неправильно выбрал дистанцию и скорость, из-за чего врезался в Range Rover, который, в свою очередь, столкнулся с двигавшимся впереди Mitsubishi L200.

В результате аварии транспортные средства получили значительные повреждения.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

Представляем вашему вниманию данное видео: