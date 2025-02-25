По какому расписанию сегодня курсируют автобусы в Баку?

Из-за ухудшения погодных условий и с целью обеспечения безопасности в последние два дня в Баку и в Абшеронском районе автобусы работали по измененному графику.

Будут ли сегодня какие-либо ограничения на работу автобусов?

Как передает Day.Az со ссылкой на sfera.az, пресс-секретарь Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Турал Оруджев заявил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, пассажирские перевозки продолжаются в обычном режиме.

"Автобусы работают по ежедневному графику и маршрутам. В настоящее время все маршруты обслуживаются в соответствии с пассажирским спросом. На линии выпущено необходимое количество автобусов. Мониторинговый центр AYNA следит за движением автобусов на дорогах. Если будут какие-либо изменения, общественность будет проинформирована", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Баку отложены автобусные рейсы по четырем междугородним маршрутам.