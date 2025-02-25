Эти госслужащие в Азербайджане получат компенсации и единовременные выплаты

Утвержден Порядок предоставления компенсации и единовременной выплаты государственным служащим, назначенным в порядке ротации на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно документу, данное правило разработано в соответствии со статьей 31-1.4 закона "О государственной службе" и устанавливает порядок и условия предоставления компенсации и единовременной выплаты государственным служащим, назначенным в порядке ротации на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают.

Целью предоставления данной компенсации и единовременной выплаты является усиление социальной защиты государственных служащих и членов их семей, стимулирование государственных служащих к прохождению службы за пределами административно-территориального образования, в котором они проживают.

Государственным служащим, назначенным в порядке ротации на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают, выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 250 манатов. Каждому совместно проживающему с ним члену его семьи выплачивается денежная компенсация в размере 50 процентов от соответствующей компенсации, установленной пунктом 2.1 настоящего правила. В случае каких-либо изменений в составе членов семьи в течение срока службы на должности, в отношении которой применяется ротация, госслужащий должен сообщить об этом в кадровый орган государственного органа в срок не позднее 10 (десяти) дней, а в органах государственной власти, в структуре которых кадровый орган не предусмотрен - ответственному за кадровые вопросы лицу, осуществляющему функции кадрового органа.

Государственному служащему, находящемуся в ротации для прохождения службы в учреждении, расположенном более чем в 50 километрах от административно-территориальной единицы, в которой он проживает, но не меняющему место жительства выплачивается компенсация, предусмотренная только пунктом 2.1 настоящего правила.

С учетом условий статьи 21-1 Трудового кодекса к компенсациям, выплачиваемым в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего правила, в отношении лиц этой категории для прохождения службы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики применяется коэффициент 1,5.

Государственным служащим, переведенным в порядке ротации на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают, выплачивается единовременная выплата в размере 3-кратной минимальной месячной заработной платы, установленной по стране.

Единовременная выплата предоставляется лицу из этой категории, сменившему административно-территориальную единицу, в целях возмещения расходов на переселение и других необходимых расходов за его размещение в новой административно-территориальной единице.

Единовременная выплата, выплачиваемая в соответствии с пунктом 3.1 настоящего правила, не заменяет пособие, выплачиваемое специалисту, работающему на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, на поддержание первичных материально-бытовых условий.

Предоставление компенсации и единовременной выплаты в соответствии с настоящим Положением осуществляется за счет средств государственного бюджета. Настоящее правило не распространяется на лиц, назначенных на должности и в сферы, где применяется ротация, до дня вступления данного правила в силу. Размер компенсации, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего правила, пересматривается один раз в три года.