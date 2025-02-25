https://news.day.az/society/1732858.html На крупном проспекте Баку сняты ограничения на движение транспорта - ФОТО В течение короткого времени были выполнены необходимые работы по восстановлению раскопанного участка проспекта Гейдара Алиева, и ограничения на движение транспорта были сняты. Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
На крупном проспекте Баку сняты ограничения на движение транспорта - ФОТО
В течение короткого времени были выполнены необходимые работы по восстановлению раскопанного участка проспекта Гейдара Алиева, и ограничения на движение транспорта были сняты.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ранее мы сообщали, что в центре Баку произошла авария на водопроводной трубе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре