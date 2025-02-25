На крупном проспекте Баку сняты ограничения на движение транспорта

В течение короткого времени были выполнены необходимые работы по восстановлению раскопанного участка проспекта Гейдара Алиева, и ограничения на движение транспорта были сняты.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что в центре Баку произошла авария на водопроводной трубе.