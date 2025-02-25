В Баку закрылся один из университетов

Бакинский Азиатский университет объявил о своем закрытии.

Как сообщает Day.Az, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Ясамальский район, улица Академика Захида Халилова, дом 33.

Отметим, что в 2015 году университет уже обращался в Министерство образования с заявлением о временной приостановке своей деятельности.