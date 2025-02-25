https://news.day.az/society/1732917.html В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО 25 февраля в Баку продолжился судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО
25 февраля в Баку продолжился судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им защитником.
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