В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

25 февраля в Баку продолжился судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им защитником.

Новость обновляется

С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.