В Агсу приостановлена деятельность известной гостиницы

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приняла решение о временном прекращении работы гостиницы "Агсу", расположенной в городе Агсу на улице Тариеля Хасиева, 12.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ходе инспекции в отеле были обнаружены серьезные нарушения пожарной безопасности, представляющие угрозу для жизни людей, окружающей среды и имущества.

"Выявленные недостатки свидетельствуют о высоком риске возникновения пожара, который может стремительно распространиться и привести к трагическим последствиям. В связи с этим было принято решение о приостановке работы гостиницы. Представителю объекта передан соответствующий документ", - говорится в сообщении.

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