https://news.day.az/society/1730848.html В Баку приостановлена работа известного отеля - ФОТО - ВИДЕО В Баку приостановлена работа отеля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В Баку приостановлена работа известного отеля - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приостановлена работа отеля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Во время проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора, в отеле Continental, расположенном в Бинагадинском районе по адресу улица Ахмеда Раджабли, дом 13, были обнаружены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и других норм.
В результате было принято решение приостановить деятельность отеля, соответствующий документ был вручен представителю объекта.
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