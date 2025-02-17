В Баку приостановлена работа известного отеля

В Баку приостановлена работа отеля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Во время проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора, в отеле Continental, расположенном в Бинагадинском районе по адресу улица Ахмеда Раджабли, дом 13, были обнаружены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и других норм.

В результате было принято решение приостановить деятельность отеля, соответствующий документ был вручен представителю объекта.