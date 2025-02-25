https://news.day.az/world/1732887.html Одна из стран начала расследование в связи с USAID Сербские власти проводят расследование в отношении групп, получающих финансирование от USAID. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFP.
Одна из стран начала расследование в связи с USAID
Сербские власти проводят расследование в отношении групп, получающих финансирование от USAID.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFP.
Прокуроры Сербии начали расследование в отношении нескольких групп гражданского общества по обвинению в злоупотреблении средствами, полученными от Агентства США по международному развитию (USAID).
Генеральный прокурор Сербии Ненад Стефанович заявил, что расследование ведется в отношении четырех организаций: "Власти потребовали наложить арест на все документы, связанные с пожертвованиями, предоставленными USAID".
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