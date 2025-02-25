Одна из стран начала расследование в связи с USAID

Сербские власти проводят расследование в отношении групп, получающих финансирование от USAID.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFP.

Прокуроры Сербии начали расследование в отношении нескольких групп гражданского общества по обвинению в злоупотреблении средствами, полученными от Агентства США по международному развитию (USAID).

Генеральный прокурор Сербии Ненад Стефанович заявил, что расследование ведется в отношении четырех организаций: "Власти потребовали наложить арест на все документы, связанные с пожертвованиями, предоставленными USAID".