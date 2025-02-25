В Баку прошла презентация новых учебных пособий в UNEС

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) прошла презентация двух учебных пособий - "Экономическая и финансовая грамотность" и "Soft skills".

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в мероприятии приняли участие директор Азербайджанского финансово-экономического колледжа при UNEC Давуд Давудов, а также авторы книг - Арифа Касымова, Нурлана Салманова, Кёнюль Бюйюкер и Зарифа Оруджова.

Soft skills - ключ к успеху

Автор книги "Soft skills" Арифа Касымова рассказала, что это первое учебное пособие в стране, посвященное развитию гибких навыков. В книге содержатся задания, игры и тесты, которые помогают сделать процесс обучения более интересным и эффективным.

Другой автор, Нурлана Салманова, отметила, что целью издания является подготовка специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда.

Экономическая и финансовая грамотность - основа будущего

Авторы книги "Экономическая и финансовая грамотность" Кёнюль Бюйюкер и Зарифа Оруджова представили своё пособие, подчеркнув его практическую значимость.

Бюйюкер отметила, что в условиях динамичного рынка недостаточно владеть только профессиональными знаниями - важно уметь взаимодействовать с людьми, эффективно решать проблемы и развивать лидерские качества.

Затем она рассказала о содержании книги по финансовой грамотности, подчеркнув, что издание охватывает ключевые темы: финансовое планирование, инвестиции, управление рисками.

Зарифа Оруджова добавила, что учебник станет удобным инструментом для студентов и поможет им в принятии грамотных экономических решений как в профессиональной, так и в личной жизни.

В завершение презентации участники мероприятия получили экземпляры новых книг.