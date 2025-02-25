Парламент Узбекистана одобрил проект закона о ратификации договора о союзнических отношениях с Азербайджаном

Олий Мажлис (парламент) Узбекистана одобрил проект закона о ратификации Договора между Узбекистаном и Азербайджаном о союзнических отношениях, подписанного 23 августа 2024 года в Ташкенте.

Как сообщает Day.Az, данный договор, заключённый по итогам первого заседания Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана, теперь направлен в Сенат Узбекистана для дальнейшего рассмотрения.

Договор направлен на углубление сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, что отражает прагматичную внешнюю политику Узбекистана последних лет. Основные положения включают предотвращение враждебных действий между двумя государствами, обеспечение неучастия в любых альянсах или блоках, направленных друг против друга, а также содействие мирным решениям в случае вооружённой агрессии третьих стран. Кроме того, Договор акцентирует внимание на усилении совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

С принятием проекта закона депутатами следующим шагом будет его рассмотрение в Сенате.

Напомним, что ранее министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана подписали и утвердили "Комплексную программу мероприятий, приуроченную к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном".