Азербайджан присоединился к Центру совершенствования морской безопасности

В Союзном трансформационном командовании НАТО состоялось мероприятие с участием представителей Азербайджана, Португалии, Румынии, Турции и Греции.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на мероприятии было подписано техническое соглашение о принятии Азербайджана в Центр совершенствования морской безопасности (DGMM/MARSEC COE).

"Основное направление деятельности Центра заключается в содействии странам-членам в обеспечении морской безопасности, а также в поощрении других стран к выполнению обязательств в этой области.

Согласно подписанному соглашению, представитель ВМС Азербайджана будет представлять страну в Центре на протяжении трех лет.

Также в рамках соглашения флаг Азербайджана будет развеваться в Центре совершенствования морской безопасности (DGMM/MARSEC COE), и там будет постоянно действовать представитель Азербайджана.