https://news.day.az/society/1732777.html В Баку гололед стал причиной аварий и заторов на дорогах - ВИДЕО Вечером в некоторых районах города на дорогах образовался гололед, что привело к серии дорожно-транспортных происшествий. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В Баку гололед стал причиной аварий и заторов на дорогах - ВИДЕО
Вечером в некоторых районах города на дорогах образовался гололед, что привело к серии дорожно-транспортных происшествий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В Низаминском районе, на улице Микаила Алиева, рядом с Национальной ареной гимнастики, грузовик, направлявшийся к станции метро "Кёроглу", неожиданно потерял сцепление с дорогой из-за обледенения, и водитель лишь чудом смог избежать столкновения.
В Сабунчинском районе на шоссе, ведущем к аэропорту, ледяная поверхность привела к ДТП с участием легкового автомобиля, что вызвало затор.
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