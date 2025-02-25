В Баку гололед стал причиной аварий и заторов на дорогах

Вечером в некоторых районах города на дорогах образовался гололед, что привело к серии дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В Низаминском районе, на улице Микаила Алиева, рядом с Национальной ареной гимнастики, грузовик, направлявшийся к станции метро "Кёроглу", неожиданно потерял сцепление с дорогой из-за обледенения, и водитель лишь чудом смог избежать столкновения.

В Сабунчинском районе на шоссе, ведущем к аэропорту, ледяная поверхность привела к ДТП с участием легкового автомобиля, что вызвало затор.