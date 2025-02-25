В Баку обсуждают развитие и будущие перспективы аграрного страхования
В Баку проходит мероприятие на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, целью проведения мероприятия является встреча с представителями СМИ и журналистами, информирование СМИ о деятельности Аграрного страхового фонда и подведение итогов 2024 года.
В мероприятии принимают участие председатель правления Аграрного страхового фонда Фуад Садыгов, советник министра сельского хозяйства Заур Алиев, заведующий отделом Агентства развития медиа Эльшан Агаев, заведующий отделом международного сотрудничества и исследований Аграрного страхового фонда Азер Мамедов, а также представители СМИ.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре