https://news.day.az/officialchronicle/1732769.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ходжалы Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида В городе Ходжалы Азербайджанской Республики создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ходжалы Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида
В городе Ходжалы Азербайджанской Республики создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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