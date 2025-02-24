Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана в расширенном составе

24 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Мой дорогой брат, господин премьер-министр, уважаемые члены делегации, добро пожаловать в Азербайджан.

Я очень рад вновь принимать моего дорогого брата в нашей стране, теперь уже с государственным визитом. Мне очень запомнился мой прошлогодний государственный визит в Пакистан и то гостеприимство, которое было оказано мне и моей делегации. Мы очень благодарны за это.

На сегодняшней встрече с господином премьер-министром мы уже охватили значительную часть нашей двусторонней повестки дня, и теперь продолжим работу с делегациями.

Уверен, что этот визит укрепит братские связи между нашими странами. Мы будем продолжать поддерживать друг друга во всех международных институтах. Мы договорились о нашей очень амбициозной экономической программе действий и сегодня обсудили практические проекты нашего экономического сотрудничества, включая инвестиционные возможности. Мы уже дали поручение нашим командам в течение месяца активно работать над подготовкой документов для подписания в отношении азербайджанских инвестиций в Пакистан.

Во время моего государственного визита в Пакистан я официально заявил, что Азербайджан готов инвестировать в различные проекты в Пакистане не менее 2 млрд долларов. Мы уже получили относительно недавно список этих проектов, и наши команды занимаются их оценкой. Поэтому мы поставили с моим братом задачу в течение месяца все доработать и представить нам отчет по этому вопросу.

Наши отношения действительно важны не только для наших народов, но и для регионов, которые мы представляем. Эти братские связи между Пакистаном и Азербайджаном являются хорошим примером партнерства между двумя братскими мусульманскими странами. Мы всегда поддерживаем друг друга в международных институтах, решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет наших стран и, как я уже говорил, перед нами стоит очень амбициозная инвестиционная повестка.

Я уверен, что все вопросы и многие другие области, которые мы рассмотрим сегодня, а также наша работа на бизнес-форуме приведут к более тесному партнерству между нами. Нам необходимо довести наше экономическое сотрудничество до уровня наших политических связей, и это станет хорошей демонстрацией взаимной политической воли.

Еще раз, дорогой брат, добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в Баку.

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Затем выступил премьер-министр Пакистана.

Выступление премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа

- Благодарю Вас, мой дорогой брат, Президент Ильхам Алиев, уважаемые члены Вашей Администрации и уважаемые члены моей делегации.

Ваше Превосходительство, большое спасибо за ваше очень теплое приглашение. И вот мы здесь, в Вашем прекрасном городе Баку, который всегда зелен, но сегодня он покрыт снежным покрывалом и выглядит еще красивее. Это напоминает мне о Вашем щедром вкладе: Ваша команда экспертов по садоводству находится в Исламабаде. Они проделали замечательную работу по озеленению Исламабада, который, Слава Всевышнему, уже является красивым городом, но видение вашей команды поистине выдающееся, и я благодарю Вас за этот жест.

Ваше превосходительство, Ваш последний визит в Пакистан значительно укрепил наши двусторонние отношения. Народ Пакистана был чрезвычайно вдохновлен и рад во время Вашего визита. Считаю, что сердца народов Азербайджана и Пакистана бьются в унисон. И я говорю это с полной искренностью от моего имени.

Вы всегда были великим другом Пакистана. Вы любите народ Пакистана. Точно так же, все правительства в Пакистане и все политические партии в Пакистане имеют одну общую черту, а именно - нашу дружбу и братство с Азербайджаном, с Вами и с народом Азербайджана.

Я бы с удовольствием посетил Шушу завтра, однако, как Вы знаете, экстремальные погодные условия. Но я буду очень рад посетить эти места, когда мы примем участие в конференции в июле этого года. И тогда мы, безусловно, сможем посетить эти красивые места.

Ваше превосходительство, во время нашей личной встречи сегодня утром мы провели замечательную и продуктивную беседу.