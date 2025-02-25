Инсайдер рассекретил дизайн всех версий iPhone 17

Известный инсайдер Majin Bu поделился с общественностью изображениями 3D-моделей, демонстрирующих дизайн будущей линейки смартфонов iPhone 17. На рендерах, опубликованных в X (Twitter), представлены сразу четыре устройства: iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно последним утечкам и представленным изображениям, финальный облик новых iPhone, по всей видимости, уже утвержден. Особое внимание привлекает модель iPhone 17 Air, которая, как ожидается, заменит в линейке версию Plus, не получившую широкого признания у потребителей. Флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, судя по рендерам, получат обновленный дизайн блока основной камеры.

Предполагается, что Apple представит iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в сентябре текущего года. Старт продаж новых устройств, вероятно, состоится в октябре.

Дополнительным подтверждением информации о дизайне флагманских моделей стали недавние снимки чехлов для iPhone 17 Pro Max, опубликованные другим авторитетным инсайдером, Сонни Диксоном (Sonny Dickson). Эти аксессуары также демонстрируют обновленный внешний вид будущего флагмана Apple.

Стоит отметить, что Majin Bu зарекомендовал себя как надежный источник информации о продуктах Apple. В прошлом он неоднократно предоставлял точные данные о неанонсированных устройствах, включая iPad mini, цветовые решения iPhone 12, информацию о производственном браке iPhone 15 и даже макеты iPhone 16.