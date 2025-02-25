Сильный пожар в жилом здании в Баку

В Пираллахинском районе Баку произошел пожар в жилом здании.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым в соответствии с оперативной обстановкой, пожар, возникший в двухэтажном здании из деревянных конструкций общей площадью 3500 кв.м, был ликвидирован без расширения.

При пожаре огонь уничтожил горючие конструкции кровли здания на площади 300 кв. м, горючие конструкции трехкомнатной квартиры общей площадью 100 кв. м на втором этаже, а также горючие конструкции кухни на площади 40 кв. м. другой трехкомнатной квартиры общей площадью 80 кв. м.

Большая часть здания и другие квартиры были защищены от огня.